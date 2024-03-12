日央行收水　恐刺破股市泡沫

市場擔心日本利率上升，股樓資產受壓，日經指數咋日一度跌逾千點，收市仍跌八百多點。＼路透社 中評社香港3月12日電／日本經濟陷入半生不死狀態，證明實施超寬鬆貨幣政策已失去作用，預期失落全球第三大經濟體地位的日本，經濟將會加速沉淪。儘管日本股市重返34年前高位，並創出歷史新高，但這只是長期超低息之下催生的另一個資產大泡沫。當心日本央行退出負利率政策，加息產生收水作用，恐會刺破股市泡沫，昨日日本股市一度大跌逾千點，便是一個重要警號。



大公報報導，踏入2024年，雖然美聯儲減息時間可能延至今年6月，甚至是下半年，但美歐日股市漲勢未止，原因是投資者繼續豪賭美國通脹受控而經濟不會硬著陸，市場彌漫樂觀氣氛，其中日本股市瘋漲程度最厲害，日經平均指數升越1989年12月的38915點高點，意味日股返回上世紀八十、九十年代經濟泡沫爆破前水平，這是否代表日本經濟絕地反彈、再創新高峰？答案肯定不是！



經濟積重難返 加息兵行險著



日本經濟經歷迷失30年，至今仍在低迷狀況，正面臨另一個迷失30年。雖然去年第四季日本經濟經修訂後由下跌0.4%變為上升0.4%，但只是暫時避過陷入技術性衰退，日本經濟已積重難返，證明超寬鬆貨幣政策救不了日本經濟，奈何日本當局對解決經濟問題黔驢技窮，唯有繼續勉強實施超寬鬆貨幣政策，結果造成日股走勢與實體經濟嚴重脫節，並迅速形成新泡沫。



近期日本當局頻頻放風結束負利率政策，部署啟動2007年後首次加息，以測試市場反應，似乎主觀願望有序推進利率正常化而不會引爆股市泡沫及衝擊實體經濟。不過，投資者卻不以為然，走為上策，日經指數昨日一度跌逾千點，收市仍跌逾800點，跌幅達2.1%，市場擔心日本利率上升，股樓資產價格恐大跌，釀成新危機，日本經濟更難走出長期低沉不起的困局。當前日股可說危危乎，例如首隻在港上市的日股ETF產品，即南方東英日經225指數ETF（03153）昨日明顯受壓。



其實，日本民眾未有因為日股再創新高而感到開心，主要有下列兩原因：一是日本散戶投資者遭遇三十多年前日股泡沫爆破慘痛教訓，對投資日股有戒心，這次大升市，日本散戶普遍沒有參與，日股大旺並無產生財富效應，去年第四季日本私人消費環比仍然收縮0.3%。



二是日本經濟確實疲弱，創新力不足及造假風波衝擊日本產業發展，企業業績沒法支持大幅調升工資，有日本打工仔感嘆十年來未曾加薪，而且長期實施超量化寬鬆貨幣措施導致日圓匯價大幅度貶值，嚴重打擊消費購買力。今年1月日本實質工資同比下跌0.6%，已形成了連續22個月跌勢。在這情況之下，即使日股創新高，私人消費依然不升反跌，經濟難逃再陷衰退的厄運，這是迫使日央行兵行險著，透過加息逆轉日圓弱勢的因由所在。



不過，目前美聯儲減息時間存在很大不確定，令日本央行對退出負利率猶疑不決，況且日股市場氣氛火熱，日本央行逆轉貨幣政策勢必產生資產價格劇烈波動，隨時引發資金外流，日圓匯價有可能不升反跌。值得留意的是，國際金融大鰐持續對日圓虎視眈眈，據報對衝基金持有日圓空倉盤持續增加，衍生產品合約價值高達百億美元，對日圓下跌押下重注。更重要的是，日本經濟長期不振，加上債務占GDP比重超過百分之三百五十，為全球主要經濟體之中債務比重最高，令日圓成為狙擊目標。繼去年急跌7%之後，今年首兩個多月日圓兌美元再跌4%。



外資看淡 沽售日本地產物業



總而言之，當前日本經濟危機重重，外資紛紛走為上著，趁高減持日本股票及房地產。例如去年外國企業及投資者在日本地產市場投資額大減30%至一萬億日圓（約67億美元），並且拋售手持日本商業物業，錄得3700億日圓（約25億美元）淨流出。由此可見醒目資金聞風先動，以實際行動看空日本經濟。