朱立倫：兩岸怎可沒溝通　衝突戰爭不可原諒

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天表示，闡述“原子彈之父”奧本海默的電影“奧本海默”成為這次奧斯卡金像獎最大贏家，讓他非常有感，這展示了世人對於和平的重視與渴望，戰爭、核彈可能造成人類毀滅，人類隨時都應該反思。



朱立倫強調，兩岸關係更是如此，怎麼可以沒有溝通，或因為惡意螺旋，造成衝突與戰爭，這都不可原諒，尤其近來的金廈海域事件，兩岸沒有溝通，甚至被政治操作成為惡意螺旋，令人擔憂，民進黨政府應該負起責任，趕快解決問題。



今天是孫中山逝世99周年紀念日，過往的紀念日都由國民黨主席率領黨務主管赴“國父紀念館”獻花紀念，但今年因紀念館進行大幅整修未開放，國民黨改在中央黨部一樓的孫中山銅像前，自辦獻花致敬儀式，國民黨主席朱立倫率領各級黨務主管參與。



朱立倫受訪時提到，對於電影“奧本海默”的得獎，可以展示出世人對和平的重視跟渴望，每一位這部電影的觀影者，包括他在內，大家都覺得和平的重要，對戰爭、對核彈可能造成的人類毀滅，因此而促成了和平。人類隨時都應該要反思，兩岸情況更是如此，如果因為沒有溝通而誤解，甚至因為雙方的惡意螺旋造成了可能衝突，甚至導致戰爭，這都是不可原諒，也不可以發生的。



此外，針對國民黨“立委”推動不在籍投票，遭民進黨質疑可能大陸介選？



朱立倫說，除了抗中保台，民進黨可不可以有一點點長進，現在全世界的民主國家都有不在籍投票，民進黨過去在野時也高喊不在籍投票，尤其台灣有數百萬外在外地工作，每次選舉都必須返回戶籍地才能投票，海外也有上百萬的人無法投票，投票權被剝奪，民進黨不斷政治算計，是一個道地的“民主退步黨”，以不合邏輯的主張剝奪民眾的投票權力，應該好好反省。