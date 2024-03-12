機管局：看好航空貨運　港樞紐地位穩

左圖：香港是全球最繁忙的貨運機場，每年處貨能力達770萬公噸。右圖：陳正思（左）表示，以2022年數據計算，空運貨物占香港商品貿易總額的48%。右為王守廉。（大公報） 中評社香港3月12日電／香港作為國際航空樞紐，更是全球最繁忙的貨運機場，去年完成航空貨運量430萬公噸，按年增長3.2%。香港機管局商務執行總監陳正思昨日表示，隨著運力恢復，以及貨運需求持續增加，今年首2個月貨量增長20%，對全年空運貨運表現感樂觀。她指將從兩方面發力，一是拓展高增值貨運，包括跨境電商和特殊貨物處理；二是鞏固香港作為大灣區國際貨運門戶的地位。



大公報報導，《十四五規劃綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港提升國際航空樞紐，陳正思表示，香港地理位置優越，5小時內可飛抵全球半數人口居住地，以疫前水平計，有超過120家航空公司連接全球約220個航點。



在貨運方面，香港更是全球最繁忙的貨運機場。陳正思說，香港有24小時的電子清關係統、起飛前3小時可接收貨物，擁有每年770萬公噸的處貨能力。以2022年數據計，空運貨占當年香港總貨運量的2%，但卻占香港商品貿易總額的48%。



菜鳥建智慧物流生態圈



談及香港國際機場空運策略，陳正思分享道，將從兩方面發力。在高增值範疇，會把握跨境電商崛起的商機，打造香港國際機場成為亞洲電子商貿樞紐。其中，由阿里巴巴旗下菜鳥網絡牽頭投資120億元的“菜鳥智慧港”於去年10月試營運，屬一幢12層坡道倉庫，每層樓高8.8至11.3米，總出租面積達410萬方呎。



據菜鳥智慧港負責人介紹，智慧港有四個角色，其中一個是業主，即可將倉庫出租，“其中菜鳥自己大概用30%場地，餘下70%出租。”另還有是自動化設備、物流科技和服務等配套的供應方，“希望大家可以聚在一起，打造一個智慧物流生態圈。”



除了菜鳥智慧港，陳正思說，去年DHL中亞區樞紐中心擴建工程投入服務，以及分別在2025年和2028年竣工的機場轉口郵件中心，及UPS新樞紐中心，均將助力香港打造亞洲電商樞紐。此外，隨著三跑道系統將於今年內完成，擴建後的機場於2035年起，目標每年處貨量將達1000萬公噸，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。



國泰提升貨件追蹤技術



國泰航空貨運服務總經理王守廉也認同，電子商貿正帶動空運業轉型，消費者對貨物準時送達及過程透明度有期望，公司亦與電商巨頭合作，瞭解市場的需求。他指出，目前國泰貨運的貨物約50%至60%來自電子商貿，並會持續透過國泰貨運網站提升貨件追蹤技術。



國泰去年貨運量140萬公噸，較2022年的120萬公噸增長16.6%。王守廉說，暫未恢復疫前水平，但隨著跨境電商需求增加，以及大灣區的新需求，看好發展前景。



香港國際機場還是全球首個獲得所有IATA CEIV特殊貨物運輸認證的機場。陳正思稱，香港國際機場致力成為特別空運貨物處理的領導者，分別在2018年、2019年、2022年和2023年，先後獲得醫藥品冷鏈運輸認證、鮮活貨物運輸認證、活生動物運輸認證和鋰電子運輸認證。在智慧冷鏈物流管理上，香港也提供即時溫度監察、GPS定位追蹤，以及停機坪遮蓋、冷凍拖拉、冷藏庫等服務。