藍問大陸可在禁限制水域清淤？台高官不同調

左起，陸委會邱太三、陳建仁及海委會主委管碧玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”陳玉珍今日在“立法院”質詢時爆料，大陸清淤船已經進入金門禁限制水域作業，並問“行政院長”陳建仁，陸船是否可以進入我們禁限制水域清淤？陳建仁馬上回答說不行。台“海委會主委”管碧玲則稱，清淤是在廈門海域，“我方”都有派船跟航。



陳建仁今日赴“立法院”進行施政報告並備詢。



陳玉珍指出，大陸清淤船現在已經進入我們的禁限制水域，從我們的列嶼與大膽島、二膽島中間經過，“海巡署”遇到這樣的事情，第一線要怎麼執法？對方已經進入我們禁限制水域作業了。



管碧玲表示，清淤範圍是在廈門海域，不是在我們的禁限制海域，清淤後經過我們的禁限制海域，我們都有派船跟航。



陳玉珍追問，大陸可不可以進入我們的禁限制水域清淤？



陳建仁馬上回答不可以。



但陳玉珍表示，你們連兩岸之間的歷史過程都不瞭解，根據“交通部”2015年公告，運送客貨輪經過金們禁限制水域進入大陸地區廈門港，是被允許的。



陸委會主委邱太三也說對，陳玉珍提到的是重點。



陳玉珍說，現在遇到什麼問題都一樣，你們都沒有跨部會協商，“海委會”不知道，認為不被允許，陳建仁也不知道，然後很多事情在陸委會沒有充分告知相關部會，第一線質詢的海巡人員非常辛苦，他們不知道有些可以，有些不行。



管碧玲表示，我們都沒有在這個過程中產生衝突與對立。