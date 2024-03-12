﻿樓市辣稅累計貢獻庫房2000億

中評社香港3月12日電／特區政府上月底為樓市撤辣，而上月為最後一個徵收辣稅的月份，共錄3.43億元，涉223宗，按月分別下跌27.24%及37.18%。至於各項辣招稅實施至今，共為庫房帶來近2000億元稅收。



大公報報導，辣招稅收入主要來自針對外來買家及投資客的買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD），上月份BSD錄約1.239億元收入，涉及37宗個案，按月各跌約16.57%及40.32%。NRSD上月的收入有2.183億元，涉及184宗個案，按月各跌31.82%及36.11%。至於實施時間最長、針對短炒的額外印花稅（SSD），上月僅錄47.8萬元收入，涉及2宗個案。



上述3項住宅辣招稅，2月份為庫房帶來約3.43億元收入，雖按月下跌，但仍是過去8個月來的次高，共涉223宗個案。



特區政府於2010底提出徵收SSD，該項辣稅至上月止，共錄27.88億元收入，涉及7670宗個案。2012年底再提出徵收BSD，截至上月止，錄約569億元收入，涉2.37萬宗個案。



另特區政府在2013年初針對所有物業投資，率先引入雙倍印花稅（DSD），再於2016年底單就住宅物業的DSD，修改為NRSD。截至上月底止，DSD及NRSD共為庫房帶來約1374.5億元收入，涉21.22萬宗個案。



因此，自徵收SSD至今，辣招稅的總累積收入共約達1971.49億元，涉及24.36萬宗個案（上述兩項目總數，並未扣除在特定條件下獲退稅的金額及個案；另亦料有少量須繳付、卻未在上月個案徵收的個案，會在未來數月入賬）。