陸配入籍須宣誓放棄大陸公民？黃國昌嘲諷綠

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立委”黃捷提案，大陸籍配偶入籍需宣誓放棄大陸地區公民資格並效忠台灣。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌12日表示，在保障人權、標準一致的價值下修法，細節可以討論。但對民進黨的提案，他充滿困惑，陸委會主委邱太三去年稱陸配要擔任“立委”得放棄國籍，若邱講的是對的，黃捷修什麼法？是打臉邱去年的說法？



黃捷提出“兩岸人民關係條例第十七條及第十七條之二修正條文草案”，新增“入籍宣誓”，誓詞內容為，“本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵‘憲法’及法律，善盡公民義務。”提案內容要求，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送“內政部”存查。



陸委會主委邱太三12日則表達，陸配議題很多委員關心，因為如果要跟外配比較，兩者基礎不一樣，我們很難評斷，若要平等對待，雙方各有利弊要全盤考量。



台灣民眾黨“立法院”黨團12日召開“挺我們的居住正義＆堅守財政紀律”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”麥玉珍、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台北商業大學財稅系教授黃耀輝等人出席。



黃國昌會後接受媒體訪問時表示，每個“立委”都有提案的自由，民眾黨向來的立場就是保障人權、標準一致，在符合這個價值下面推動的修法，細節大家可以討論。



黃國昌說，不過，對於民進黨的提案，老實講他充滿了困惑。去年陸委會主委邱太三講，若陸配要當“立委”，必須要放棄中國國籍，如果邱太三去年講的是對的，綠委現在在修什麼法？黃捷是在打臉邱太三去年的說法嗎？講的是錯的嗎？



黃國昌認為，民進黨恐怕要先把自己的立場統一一下，不然會搞得台灣社會都很混亂。台灣的法律不應該讓執政黨、掌握權力的人，配合自己的需要，在不同的時間脈絡下，說出不一樣的話。