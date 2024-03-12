阿里50億振興港藝　影視娛樂添動力

阿里大文娛集團未來5年將投入不低於50億港元，支持香港文化娛樂業發展。（大公報） 中評社香港3月12日電／粵港澳大灣區在中國式現代化文化復興大潮中擔當排頭兵，香港擁有“一國兩制”優勢、多元文化優勢、雙方開放的區位優勢，更能在文化復興大業中發揮先鋒作用。



大公報報導，看中香港具獨特優勢的阿里巴巴旗下阿里大文娛昨日宣布，未來5年投資50億元，在香港劇集、電影、演出、人才培育4大領域，與香港文化娛樂界深度合作。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，國家《“十四五”規劃綱要》支持香港發展中外文化藝術交流中心，香港應乘勢而上，加強與內地在文創產業方面的合作，推動優秀的中華文化“走出去”。



香港國際影視展昨日揭幕，阿里大文娛宣布發起“港藝振興計劃”，透過旗下優酷、阿里影業及大麥三大業務板塊，與多家香港文化娛樂公司合作，包括劇集版權采買及劇集定制、電影發行及製作、演出場館合作及演唱會投資，以及新生代導演及青年演員培訓。



內地與香港的文化合作交流日益頻繁，文化影視領域資源優勢互補。國家廣電總局港澳台辦公室二級巡視員史志燕於啟動儀式致辭時表示，“港藝振興計劃”的發布，充分展示出內地與本港文化影視產業合作，正向更縱深層次推進，將激發內地與香港視聽產業更大活力與潛能。



內地與港文化影視深化合作



楊潤雄表示，阿里大文娛是國家的頭部企業，不斷推動影視產業的發展，期待阿里大文娛與香港影視界共同發展新的合作模式和探索業務領域，培育影視人才，豐富香港影視產業的內容，並製作更多元的作品，令香港的影視娛樂業在國際舞台上再創高峰。



“港藝振興計劃”由阿里大文娛聯合安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、電視廣播（TVB）、邵氏兄弟、英皇電影等共同發起。阿里大文娛董事長兼首席執行官樊路遠認為，香港和內地文化娛樂產業，都肩負著立足本土、走向全球的歷史使命，隨著香港與內地展開深度合作，把香港的文化娛樂產業優勢形成新的經濟增長點，與新質生產力互相結合。



樊路遠指出，“港藝振興計劃”的關鍵在於振興“造星力”，希望透過與香港的文化娛樂產業合作，“拿出好本子、搭建好班子、培養好苗子”，目標令“港風吹遍全球”。他續稱，過去港劇、港產片成就一批巨星，形容為“書寫了香港文化的輝煌歷史”，未來還需要更多新面孔，追隨時代的腳步，“港味”才能薪火相傳，望建構新一代的集體記憶。



阿里大文娛同日與寰亞展開合作。全國政協常委、寰亞傳媒集團主席林建岳表示，期望推動粵港澳文化、藝術及經濟發展，開啟一個文化與科技相互賦能的新篇章。



阿里影業在港設第二總部



另外，阿里巴巴旗下阿里影業宣布，將在香港打造第二總部，以及與浸會大學電影學院達成5年戰略合作，為20位優秀的青年電影人提供獎學金激勵。



兩地優勢互補 齊拓海外市場

