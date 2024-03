CNN報導打臉蔡明彥　賴士葆痛批粉飾太平

藍委賴士葆接受媒體採訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月12日電(記者 俞敦平)針對近日美國有線電視新聞網(CNN)發表評論,稱台灣是全世界最危險的地方,而且現在變得更危險一事,中國國民黨“立委”賴士葆12日於“立法院”受訪時,痛批台“國安局長”蔡明彥昨天還說兩岸不危險,並指出蔡明彥於詢答時的回答非常取巧和狡猾,避開重要問題,只想粉飾太平。



CNN的特別報導“台灣:未竟之業”(Taiwan:Unfinished Business)主持人札卡利亞(Fareed Zakaria)在一篇題為“全世界最危險的地方變得更加危險”(Opinion:The world’s most dangerousplace has only gotten more dangerous)的評論文章中,分析了台灣在美中關係中的重要性和危機。他認為台灣是“全世界最危險的地方”,因為它處於兩個核大國的競爭之中,而且台灣的民主發展和統一意願與中國大陸的期待相背。他指出,美中雙方在經濟上有著密切的聯繫,但在地緣政治上有著對立的立場,因此需要謹慎處理台灣問題,避免引發全面戰爭。他建議,台灣問題應該被管理而不是被解決,並且三方應該持續對話,確保不產生誤解或誤判。



賴士葆認為,“國防部長”邱國正以專業的角度,常常去衡山指揮所,表示常常難以入眠。賴士葆指出,邱國正是一個高級將領,以他的專業來看,兩岸是危險的。而CNN的報導,等於是背書了邱國正的話,也間接打臉了蔡明彥。他說,美國狠狠地打了蔡明彥的臉,說沒有比較危險,衹有更危險。這也印證了美國拼命武裝台灣的原因。