CNN報導打臉蔡明彥　賴士葆痛批粉飾太平

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月12日電（記者 俞敦平）針對近日美國有線電視新聞網（CNN）發表評論，稱台灣是全世界最危險的地方，而且現在變得更危險一事，中國國民黨“立委”賴士葆12日於“立法院”受訪時，痛批台“國安局長”蔡明彥昨天還說兩岸不危險，並指出蔡明彥於詢答時的回答非常取巧和狡猾，避開重要問題，只想粉飾太平。



CNN的特別報導“台灣：未竟之業”（Taiwan：Unfinished Business）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）在一篇題為“全世界最危險的地方變得更加危險”（Opinion：The world’s most dangerousplace has only gotten more dangerous）的評論文章中，分析了台灣在美中關係中的重要性和危機。他認為台灣是“全世界最危險的地方”，因為它處於兩個核大國的競爭之中，而且台灣的民主發展和統一意願與中國大陸的期待相背。他指出，美中雙方在經濟上有著密切的聯繫，但在地緣政治上有著對立的立場，因此需要謹慎處理台灣問題，避免引發全面戰爭。他建議，台灣問題應該被管理而不是被解決，並且三方應該持續對話，確保不產生誤解或誤判。



賴士葆認為，“國防部長”邱國正以專業的角度，常常去衡山指揮所，表示常常難以入眠。賴士葆指出，邱國正是一個高級將領，以他的專業來看，兩岸是危險的。而CNN的報導，等於是背書了邱國正的話，也間接打臉了蔡明彥。他說，美國狠狠地打了蔡明彥的臉，說沒有比較危險，衹有更危險。這也印證了美國拼命武裝台灣的原因。

