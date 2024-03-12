廣深港靈活行　深圳北乘車當日可免費改簽3次

中評社香港3月12日電／隨著港深兩地深化融合，跨境出行需求逐步增大。日前，廣鐵集團公布“升級”服務產品，將去年推出的廣深港“靈活行”變更車次安排，從福田站延伸至深圳北站。



深圳特區報報導，據悉，廣深港跨境“靈活行”是指旅客持票面發到站為福田至香港西九龍站間的有效車票，在辦理過一次改簽或超過改簽時效後，仍可於票面乘車日期當日，辦理三次“靈活行”變更車次手續。自去年推出以來，“靈活行”列車深受深港旅客歡迎，從深圳往返香港西九龍站的列車每天超過180列。



此前，該服務僅限往返福田至香港西九龍站間始發終到列車，如今延長至深圳北站，香港往返龍華更加靈活便捷，無疑為龍華文旅、消費帶來利好。據龍華區文化廣電旅遊體育局相關負責人介紹，2023年港客來龍華人數大增，調查結果顯示，港客對潮玩、體育等新興業態特別感興趣，如觀瀾片區卡魯冰雪世界，龍華街道片區壹方天地的朗玩、風洞等都是深受港客歡迎的大熱體驗項目。



為便利港客出行，龍華區“高招”不斷，去年以來推出兩條從福田口岸始發的節假日（含香港法定節假日）以及周末運行的“龍華文旅專線”免費接駁巴士。巴士線路串聯龍華文化、教育、消費以及熱門商圈等人流量較大的站點，讓港客方便、快捷直達龍華商圈和景點。此外，龍華區文化廣電旅遊體育局聯合區工信局積極發動轄區各大商圈開通從香港至龍華的跨境巴士線路，目前已有香港至壹方天地、龍華天虹購物中心、開市客等地的直通車，進一步提升灣區居民來深遊玩體驗感。