綠抹紅不在籍投票　藍痛批老狗玩不出新把戲

國民黨召開記者會，左起藍委許宇甄、王鴻薇及發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”推出《不在籍投票法》草案，其中包含通訊投票，遭綠營質疑可能會有中國大陸等境外勢力介入大選。國民黨今天召開記者會力挺藍委修法，痛批民進黨只會扣紅帽子，全世界115個國家施行不在籍投票，難道都有介選問題？



國民黨提出三問質疑：一、難道只要民進黨不同意，就是違憲？二、不在籍投票違反哪一條“中華民國憲法”？美英法日韓的不在籍投票有違憲嗎？三、民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？甘願犧牲提升台灣人民的參政權的機會，就為了抹紅國民黨？



國民黨今日召開“抗中保台又來了？違憲擋不在籍投票，民進黨淪民主退步黨！”記者會，包括“立委”王鴻薇、許宇甄和國民黨發言人楊智伃等人出席。



王鴻薇表示，民進黨動不動就扣紅帽子，動不動就用抹紅的方式混淆重大公共政策的討論。日前抹紅陸籍配偶入籍年限縮短的問題，現在又針對全世界普世價值、100多個國家都採行的不在籍投票，用扣紅帽子的方式攻擊在野政黨，顯現民進黨有多麼不長進，真的老狗玩不出新把戲。



對於民進黨質疑不在籍投票會導致大陸介選？王鴻薇說，全世界一百多個國家都採取不在籍投票，包括與中國大陸發生衝突的印度、菲律賓，美中之間對抗非常激烈的美國也將舉行大選，難道這些國家都不擔心介選問題嗎？但美國有因此撤銷不在籍投票，剝奪他們的海外國民的投票權？



許宇甄則指出，選擧、罷免、創制、復決是“憲法”賦予公民最重要的參政權，其中最具體的展現方式就是投票，因為一人一票，票票等值，政府有責任保障公民投票的權利，也有責任改善公民投票不便的方式，而不是想方設法的推脫找借口。她強調，先進國家推動不在籍投票是為了保障公民投票權，並不是為了圖利誰，很多人因為在外地工作或求學無法回去投票，不在籍投票不但能夠減少舟車勞頓的不便，也可以降低交通成本。



至於民進黨團總召柯建銘指不在籍投票是違憲，楊智伃說，“中選會副主委”陳朝建曾表示，不在籍投票規劃從公投開始實施，可作為日後選務參考依據；“行政院”也通過《全國性公民投票不在籍投票法》草案，難道“中選會”在打臉柯建銘？打臉民進黨嗎？她強調，首先應該確立一個原則問題，在境內與境外的民眾是否具有投票的公民權利，如果“憲法”的精神是保障公民的投票權，今天柯建銘及民進黨的說法才是違憲。