賴清德點名四首長是絆腳石？民進黨否認

民進黨發言人吳崢。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）有媒體報導，民進黨主席賴清德點名包括數位部等四個部會首長需要檢討。民進黨發言人吳崢今日表示，賴清德主席對“內閣”人事提出檢討一事，是錯誤不實的報導，實令人遺憾。選後民進黨持續聆聽各界意見，期盼更理解民意，並負責任地提出政策主張，歡迎各界對於國政提出看法與見解，但呼籲相關人士勿捕風捉影。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤指出，對於週刊的報導，她不知有部會要被異動，沒有這樣訊息、都是臆測。



根據《鏡周刊》12日報導，賴清德將於520上任，有賴系綠委劍指“數位部部長”唐鳳，被認為是新“內閣”人事的風向指標之一。最新消息傳出，唐鳳、“交通部長”王國材、“經濟部長”王美花以及已經下台的前“農業部長”陳吉仲，因未謹慎處理政策，遭多名親賴要角點名是大選破口、絆腳石，還傳出賴清德曾私下指出唐鳳表現不佳，加深外界猜測賴對“內閣”布局的想法。



吳思瑤說，面對現在新“國會”生態，動輒把藐視“國會”罪無限上綱，官員都感到疲累，誰不累？但是各部會有為有守，呈現非常高使命感。沒有感受到對於政策辯護有疲累。



媒體報導，多名親賴要角點名至少有四大部會的“閣員”，未能謹慎處理政策，成為大選的絆腳石。首位被點名的就是“數位發展部長部長”唐鳳，矛頭指向數發部未能積極處理網路認知作戰問題，二是“交通部長”王國材對於違規記點政策，沒有及時體察用路人民怨。另“經濟部長”王美花及已去職的“農業部長”陳吉仲，分別因產業“五缺”及進口蛋風暴成為在野黨攻擊對象，這四大部會都被親賴的核心要角點名為大選的破口之一。