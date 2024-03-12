黃珊珊：不要把不在籍投票當成洪水猛獸

民眾黨團副總召黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立委”推出《不在籍投票法》草案，其中包含通訊投票，遭綠營質疑可能會有中國大陸等境外勢力介入大選。台灣民眾黨“立法院”黨團副總召黃珊珊12日表示，不要把不在籍投票當成洪水猛獸，台灣應很有自信地去面對人民的選擇。



台灣民眾黨“立法院”黨團12日召開“挺我們的居住正義&堅守財政紀律”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”麥玉珍、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台北商業大學財稅系教授黃耀輝等人出席。



黃珊珊會後接受媒體訪問表示，民眾黨希望能夠尊重民眾的參政權，不在籍投票現在比較有共識的是“移轉投票”，如選務人員或有特殊狀況者可以申請登記，昨天“中選會主委”李進勇也認為，目前行使並沒有困難，所以移轉投票是第一個可以優先處理的。



黃珊珊說，第二個，不在籍投票的公民投票正在研議中，這件事情還是回到一點，應該把數位身份認證先做好，且不管是不是境外，是探討如何保障公民的參政權，不用把每個要討論的事情都把它標籤化，或是加上抗中保台的問題。



黃珊珊認為，台灣公民可以選擇不投票，也可以選擇投票，不是每個人的投票都會受到別人的影響，若我們對自己的自由民主有一定的信心，應該是在方式上做相關處置。



黃珊珊指出，去年愛沙尼亞的國會議員選舉有25%是用數位投票，網絡投票已經成為愛沙尼亞的公共服務。在台灣，選務成本應該是由政府承擔，而不是讓人民來承擔，確實會有人民因為工作，可能沒有辦法回鄉，不要把不在籍投票當成一個洪水猛獸，而是我們應該要如何進入數位轉型，台灣應該是很有自信的去面對我們人民的選擇。