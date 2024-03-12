（來源：人民日報） 中評社北京3月12日電／據人民日報報導，近日，歐洲多家機構公布的數據顯示，2023年歐洲旅遊業復甦勢頭明顯，遊客人數、總過夜數等指標均出現顯著增長。分析認為，未來幾年，歐洲旅遊業有望繼續保持穩定增長態勢。不過，受經濟復甦緩慢、地緣政治衝突等不利因素影響，歐洲旅遊業也面臨一些壓力和挑戰，行業人士呼籲加快旅遊業轉型。



2024年有望實現全面復甦



歐洲旅遊委員會2月發布的最新一期《歐洲旅遊業：趨勢與前景》報告顯示，2023年歐洲旅遊業整體已接近新冠疫情前水平。其中外國遊客人數達到2019年的98.4%，遊客總過夜數達到2019年的99.4%，歐洲2／3國家和地區的旅遊業關鍵指標已達到疫情前90%的水平，且復甦範圍正進一步擴大。另據聯合國旅遊組織最新數據，2023年全球國際遊客總數約13億人次，其中歐洲接待國際遊客7億人次，占比54%。除法國、西班牙、希臘等傳統旅遊強國外，塞爾維亞、黑山等新興旅遊市場國家旅遊業也呈快速發展態勢。



旅遊業是歐洲經濟的重要支柱產業之一。數據統計公司Statista研究顯示，2019年，旅遊業對歐洲經濟貢獻接近2.1萬億美元，增加值總額達到5720億歐元。歐盟27個成員國中，旅遊業在西班牙、意大利、希臘等11個國家中的經濟比重超過10%。據世界旅遊及旅行理事會統計，在歐盟範圍內，旅遊業直接創造的工作崗位超過2200萬個，預計到2033年，這一數字將提升至2640萬個，占全部就業崗位的1／8。



歐洲旅遊業的快速復甦帶動了其他相關行業的發展。據統計，2023年以來，歐洲航空業保持增長，主要航空公司均實現扭虧為盈，2023年淨利潤達到77億美元。此外，2023年歐洲酒店入住率同比提高7%，平均客房收益增長15.7%。



相關機構分析認為，隨著消費者信心逐漸回歸，各國不斷推出行業利好政策，歐洲旅遊業未來有望保持穩定增長態勢。聯合國旅遊組織報告預測，2024年歐洲地區遊客人數將保持快速增長。歐洲旅遊委員會表示，2024年歐洲旅遊業有望實現全面復甦，比此前預測提前一年。

