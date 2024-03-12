綠提陸配入籍需棄大陸公民　藍：先裁陸委會

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）民進黨“立委”黃捷提案，大陸籍配偶入籍需宣誓放棄大陸地區公民資格並效忠台灣。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇今天向中評社表示，兩岸人民關係條例裡面明訂，陸配入籍就是放棄大陸戶籍即可，黃捷要扯到國籍問題，是不是要先廢兩岸人民關係條例？先裁撤陸委會？



王鴻薇認為，綠營就是在操作所謂“一邊一國”的意識形態，但問題是現在陸委會沒有裁撤，兩岸人民關係條例也沒有廢止，所以這樣的提案就是自己在嘴巴上爽而已，她建議黃捷直接提案廢止兩岸人民關係條例，然後裁撤陸委會比較實在。



國民黨“立委”許宇甄也說，這樣的提案才是毀憲亂政，因為“中華民國憲法”第五條規定，“中華民國”各民族一律平等，所以要讓大陸地區的人民額外效忠宣誓根本就是多此一舉，這樣的提案就是故意讓兩岸充滿仇恨、敵視、歧視。



黃捷提出“兩岸人民關係條例第十七條及第十七條之二修正條文草案”，新增“入籍宣誓”，誓詞內容為，“本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵‘憲法’及法律，善盡公民義務。”提案內容要求，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送“內政部”存查。



王鴻薇對此表示，陸配入籍就是回到兩岸人民關係條例就可以處理，相關法律如果黃捷覺得還不夠其“一邊一國”的意識形態，那就提案直接去廢止兩案人民關係條例最實在。



許宇甄強調，大陸籍配偶入籍，主要依據兩岸人民關係條例規定，只需要自大陸除籍，這是基於兩岸特殊狀況下的做法，另外包括在2020年6月“行政院”提出的兩公約國家報告，也寫得很清楚，“行政院”是支持大陸籍配偶入籍跟外籍配偶是一致的，所以如果黃捷有這方面的疑慮，應該要去問當時的“行政院長”蘇貞昌，這樣的提案很可笑。