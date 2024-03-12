阿里50億振興港藝　影視娛樂添動力

阿里大文娛集團未來5年將投入不低於50億港元，支持香港文化娛樂業發展。（來源：大公網） 中評社香港3月12日電／據大公報報導，粵港澳大灣區在中國式現代化文化復興大潮中擔當排頭兵，香港擁有“一國兩制”優勢、多元文化優勢、雙方開放的區位優勢，更能在文化復興大業中發揮先鋒作用。



看中香港具獨特優勢的阿里巴巴旗下阿里大文娛昨日宣布，未來5年投資50億元，在香港劇集、電影、演出、人才培育4大領域，與香港文化娛樂界深度合作。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，國家《“十四五”規劃綱要》支持香港發展中外文化藝術交流中心，香港應乘勢而上，加強與內地在文創產業方面的合作，推動優秀的中華文化“走出去”。



香港國際影視展昨日揭幕，阿里大文娛宣布發起“港藝振興計劃”，透過旗下優酷、阿里影業及大麥三大業務板塊，與多家香港文化娛樂公司合作，包括劇集版權采買及劇集定制、電影發行及製作、演出場館合作及演唱會投資，以及新生代導演及青年演員培訓。



內地與香港的文化合作交流日益頻繁，文化影視領域資源優勢互補。國家廣電總局港澳台辦公室二級巡視員史志燕於啟動儀式致辭時表示，“港藝振興計劃”的發布，充分展示出內地與本港文化影視產業合作，正向更縱深層次推進，將激發內地與香港視聽產業更大活力與潛能。



內地與港文化影視深化合作



楊潤雄表示，阿里大文娛是國家的頭部企業，不斷推動影視產業的發展，期待阿里大文娛與香港影視界共同發展新的合作模式和探索業務領域，培育影視人才，豐富香港影視產業的內容，並製作更多元的作品，令香港的影視娛樂業在國際舞台上再創高峰。

