﻿10歲兒童皮包骨離世　加沙饑饉慘不忍睹

加沙男孩卡法爾尼皮包骨的臥床照成為“加沙饑餓的代表”。（來源：法新社） 中評社香港3月12日電／據大公報報導，綜合《紐約時報》及法新社報導：新一輪巴以衝突爆發，以色列封堵進入加沙的生命通道，造成嚴重人道主義災難。一名10歲的兒童卡法爾尼（Yazan Kafarneh）瘦到皮包骨的臥床照近期在社交網站上瘋傳，他被稱為“加沙饑餓的代表”。當地時間4日，卡法爾尼在拉法醫院去世。



卡法爾尼患有腦癱，依靠特殊飲食維持生命，他吞嚥困難，需要軟質、高營養的飲食。報導指出，戰爭爆發後，卡法爾尼一家逃離了他們在加沙北部的家，並多次搬遷以尋求庇護。最後，卡法爾尼被送往南部城市拉法的醫院，於4日早上在那裡離世。醫生沙爾說，卡法爾尼患有營養不良和呼吸道感染，缺乏食物削弱了他脆弱的免疫系統。另一名營養問題專家說：“孩子極度營養不良，然後生病，最終導致死亡的往往是病毒。”但如果不是營養不良，他們就不會死。聯合國此前已警告，“兒童正在死於饑餓”，又引述媒體指至少有20名兒童因饑餓喪生，包括一名14天大的嬰兒。



另一方面，穆斯林齋月周一開始，以哈雙方仍未達成停火和人質交換協議。當地時間10日，據哈馬斯政府媒體辦公室表示，以色列軍隊針對加沙南部城市汗尤尼斯、加沙地帶及巴勒斯坦地區最大的城市加沙城和其他地區的房屋發動了40多次空襲。以軍稱在“近距離接觸、狙擊和空襲”中擊斃了15名武裝分子，“幾名哈馬斯特工被捕”。加沙衛生部周一表示，自戰爭開始以來，至少有31112名巴勒斯坦人被殺，其中包括過去24小時內被送往醫院的67具屍體。衛生部還表示，婦女和兒童占死亡人數的三分之二。



（來演：大公網）