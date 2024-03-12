中評社北京3月12日電／網評：“聰明家電”反成老人生活絆腳石？



來源：東方網 作者：楊玉龍



記者走訪連鎖電器綜合賣場，發現家電尤其是廚房電器，已經模糊了原本的功能界限，朝著“多面手”方向進化。一台電器往往“身兼數職”，搭載功能又多又細。相應的，其顯示屏、按鈕等更是排滿操作面板，顯得“科技感”十足。從家庭內部而言，身邊家電越變越“聰明”，提升人們生活品質的同時，卻令一些老年人無從下手。（據3月11日《北京晚報》）



現實生活中不難發現，單一功能的家電，選擇餘地越來越少。但也正如媒體所報導，家電“進化”至此，確實提升了人們生活的精細程度，但也給一部分人群帶來困惑。例如，有的電飯煲要先選米的種類，再選煮飯類別，若想煮粥，還有砂鍋粥、香濃粥等模式可供挑選。款微蒸烤一體機，相當於將微波爐、蒸鍋、烤箱集納在一處，二三十個按鈕是少不了的。



看似“聰明家電”實則不方便。而與之相伴的是價格水漲船高。像熱推的微蒸烤一體機，售價普遍高達三四千元。同樣值得注意的是，一些智能家電功能閑置問題，也飽受詬病。畢竟，“一體機”功能再多，想要蒸饅頭的同時把雞翅烤好，是辦不到的。尤其對於老年人而言，這些“聰明家電”很有可能淪為生活中的絆腳石。



上述現象值得重視起來。智能不能以犧牲易用為代價，這也是再簡單不過的道理。中國家電網此前發布的一份適老化電視機調研報告顯示，不少老人使用智能電視機時遭遇困難。而一批無網絡無廣告，開機即看的“非智能”電視機反而重受青睞，“非智能”被專門強調出來，成為產品賣點。這也是市場需求之必然。



讓“聰明家電”更便捷，企業當負起更多責任。工信部曾印發《促進數字技術適老化高質量發展工作方案》，聚焦彌合老年人“數字鴻溝”舉措。明確到2025年底，推出100款以上具備適老化特徵的智能產品，覆蓋手機、電視機等多個類別。而這也正需要，企業積極主動作為，根據市場需求研發更多的老人適用產品。

