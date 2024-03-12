中評社北京3月12日電／網評：賽場能否成為追究網暴刑責的試驗田



來源：東方網 作者：丁慎毅



3月9日下午，上海代表團在審議“兩高”報告時，全國人大代表、中國女足原主帥水慶霞說：“我覺得網絡的壓力是無限大的。當輿情很嚴重的時候，你不能說話，不能去表達。因為你說了之後，可能第二波反應又出來了。我們的隊員也會碰到這種情況。因為在實際比賽中，一些老隊員可能外界不同的聲音對她的壓力。就是她上去踢了，又被人一通說。她的精神壓力太大。所以我覺得這方面，以後還是要引起更多的重視。”（3月9日上觀新聞）



當下，網絡暴力已成為不折不扣的社會公害。網絡暴力針對個人集中發布侮辱謾罵、造謠誹謗、侵犯隱私等違法信息及其他不友善信息，侵害他人合法權益，破壞網絡生態，依法懲治網絡暴力違法犯罪迫在眉睫。



僅就體育界來說，網絡暴力不僅給相關運動員帶來傷害，更是因此影響了比賽的公平。比如，國際足聯公布的報告顯示：2023年女足世界杯的球員中，約有近1／5的女性球員成為網絡暴力的犧牲品。國際足聯主席因凡蒂諾呼籲：我們需要在社交媒體上建設一個沒有網絡暴力的空間，讓運動員能夠專注於賽場上的奮鬥，而非為網絡攻擊擔憂。“要讓那些施加網絡暴力或威脅的人在社交媒體上沒有立足之地。”



在我國，運動員被網暴的事例也不少。比如，劉翔為我國獲36枚金牌，卻慘遭網暴13年，因傷退賽被罵、接廣告被罵、結婚被罵、離婚被罵；同樣作為世界冠軍的傅園慧，也因參加綜藝節目，被網友以“不努力訓練”為由受到了網暴；2023年11月，多名男籃球員在網絡上被球迷指責，遭遇網暴。中國籃球協會主席姚明23日表示，中國籃協永遠支持運動員們，“超越籃球部分的（評論），我們是不贊同的。”

