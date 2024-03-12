網評：可以不買，請別浪費

中評社北京3月12日電／網評：直播倒農夫山泉：可以不買，請別浪費



來源：紅網 作者：董芳寧



近日隨著娃哈哈創始人宗慶後逝世，引發眾多網友對這位企業家的悼念與哀思。但與此同時圍繞著娃哈哈與農夫山泉的恩仇也被挖出，衍生出一場莫名其妙抵制農夫山泉的風潮，同時還因“媚日”包裝被網友口誅筆伐。更有甚者，大量自媒體博主現場直播把農夫山泉的礦泉水倒在廁所里，表明了自己和這個品牌割裂的決心。輿論演變成鬧劇，不禁讓人發問：水有何罪，倒之何辜？



這些天網上對農夫山泉的口誅筆伐，無論是“媚日”包裝，還是與娃哈哈的恩怨情仇，沒有一條是因為產品質量和售後服務的問題。作為國內純淨水行業的佼佼者，娃哈哈和農夫山泉本就是正常商業競爭關係，如今卻因為各種牽強的理由上升到愛國主義，用愛國來攻擊農夫山泉，屬實讓人費解。甚至到最後演變成博主直播倒水，試問，這樣的本土國民品牌相爭，最後又有誰能獲利？



而在農夫山泉是否真的存在“媚日”等行為還未有明確答案時，一些博主已經開始直播將農夫山泉倒入馬桶中，在這樣全網義憤填膺抵制農夫山泉的輿論下，仿佛喝農夫山泉就是不愛國。但筆者認為，將抵制農夫山泉上升到愛國，甚至拿著放大鏡尋找其“媚日”的證據，過於偏激，甚至有些矯枉過正。而將農夫山泉倒入馬桶，更是惡劣博流量的行為。即使對農夫山泉再大的猜忌與不滿，但生命源泉不可浪費，品牌企業問題與水無關。為什麼要把一位企業家的逝世，變成對另一位企業家的攻擊？這樣搞零和博弈的對立，最終受傷害的還是本地民營市場。



農夫山泉與娃哈哈同為浙江本土的民營企業，近些年來在飲料行業的地位和成就更是有目共睹，在國際市場上也是嶄露頭角。即使是為了追求發展，引進外資，也是企業在市場大環境下的選擇。如果僅僅因為外資，便對一個本地化企業喊打喊殺，把一些風牛馬不相及的東西混在一起說相似，站在道德的制高點上，綁上愛國的標簽去潑臟水，是不理智的行為。

