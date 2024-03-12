中評社北京3月12日電／網評：拒絕體重污名化：胖和實力無關



來源：紅網 作者：童佳雯



CBA全明星賽中場啦啦隊比賽出現了一個靚麗而又獨特的身影。大碼籃球寶貝雨欣穿著漂亮的演出服，站在C位自信張揚地跳舞，享受舞台、展示自己。“是沒人了嗎，找了一個胖子？”但是網絡上出現了這類不和諧的聲音。表面看起來是對演員身材的偏見，更是對演員能力的質疑。這種聲音背後暗藏著“胖子就不行”的思維邏輯，是一種體重偏見和體重污名化。



體重偏見是指與體重增加相關的負面想法，體重污名化是針對個人因其體重和體型而產生的歧視性想法和行為。即部分人會無意識地對“胖”的人群有不好的刻板印象，排斥以及貶低，這些反應是來自於對方的體重。有人因為雨欣的體重，認為她不健康，認為她不能是啦啦隊員，跳不好舞。可是雨欣的動作那麼標準乾脆。雨欣在賽前準備服裝時，找不到大碼女孩穿的演出服，差一點就失去了登上舞台的機會。也就是說，社會默認衹有瘦瘦的女孩可以穿上演出服跳舞，而大碼女孩則不會在舞台上演出，或者根本沒有跳舞的能力。



如果這種體重歧視文化普遍流行，甚至形成社會共識，體重高的群體將會遭受到更加嚴重的社會排斥和貶低，遭受更多不公平的對待，會對他們身理和心理造成嚴重的負面影響。



體重污名會導致體重高的人增加暴食行為和減少身體運動。污名程度越高，暴食行為頻率更高。體重受到公開的目光審視、言語取笑，是體重高的人在體育活動中常有的體驗。定量研究顯示，體重高的人會因為受到審視，身體活動積極性較低，規避在公共場所鍛煉。



體重高的人長期遭遇惡意凝視、言語污辱，甚至社會整體的消極判斷，會逐漸內化負面的指責，導致抑鬱、沮喪，自我認同降低乃至自我貶低。

