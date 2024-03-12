中評社北京3月12日電／網評：短劇，不能只是“爽就夠了”



來源：紅網 作者：張啟陽



春節檔，《我在八零年代當後媽》等短劇爆款迭出，有的劇集上線當日充值額達2000萬元。其中，北京點眾科技股份有限公司押中多款短劇，與咪蒙合作發行《八零後媽》外，還出品了《龍年大吉》。天眼查App顯示，這家北京公司的實際控制人，為陳瑞卿、何春虹夫婦，倆人共持股55.97%。據高管透露，去年9月開始，點眾每月的充值收入，穩定在4～5個億之間。（3月11日 上游新聞）



這一消息讓微短劇爆火的話題再次引燃，迅速衝上熱搜第一。在看到微短劇從業者高收益的同時，我們也應注意到這一新興行業迅速崛起的同時存在的問題和病灶。微短劇想要走得長、走得遠，成為更廣大受眾喜聞樂見的藝術產品，仍道阻且長。



短劇到底經歷了什麼？貓眼研究院發布的《2022短劇洞察報告》數據顯示，芒果TV單部微短劇在2022年上半年就已經獲得了播放量超6億次的佳績，騰訊視頻單部劇累計分賬也已經超3000萬元，再創微短劇領域分賬新高。艾媒網數據顯示，2023年微短劇市場已達到373.9億，同比增長267.65%。隨著政策的優化和短視頻市場的向好發展，今天，更多專業微短劇平台進入大眾視野，短視頻平台也持續發力。從情節單一到要素完善，從不被大眾接受到受眾群體廣闊……繁榮的表象之下，短劇儼然已經成為短視頻時代快節奏、碎片化特性的“新寵兒”。



但微短劇迅速崛起的現象下，問題也不斷凸現。近年來，短劇市場的繁榮激勵更多創作者投入短劇製作，不乏有一些高質量的產品投入市場。比如，國內首部抗美援朝題材短劇《孤軍12時》，就成功通過小切口短小精悍地展現了“大主題”“大情懷”；《逃出大英博物館》的文化內核、精湛製作和真誠的話語，更是成功引起觀眾共鳴，贏得大眾喜愛。但這仍然難掩短劇市場無深度、劇情淺、同質化的不足。一部微短劇的啟動成本最低僅需10萬元，流水線般的工作流程讓微短劇的發展高度受到限制。在“迅速獲得最大收益”的利益驅動下，大多數創作者無暇也不願花費時間成本與物質成本打磨作品。霸道總裁、千金小姐、屌絲逆襲、打臉反派等要素反復組合，被重復利用——只要“爽”就夠了。

