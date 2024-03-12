CNN稱台海更危險　邱國正：不能隨風起舞

邱國正赴“立法院”備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）CNN著名國際情勢分析節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）在最新的一篇評論文章指出，台海情勢沒有最危險，衹有“更危險”。台“國防部長”邱國正今天對此表示，每個專家學者說的都有立論基礎，但是軍方不能你說風我就是雨，不能隨風起舞，那還建什麼軍？各種理論都可以參考，但是我們要看徵候。再決定要怎麼處理？什麼做法？不能他講一句，我們就變一個。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針及施政報告。



另白宮今天公布2025財政年度預算案，重點包括增進美國在全球的嚇阻力，因應主要對手中國帶來的挑戰。其中國務院請求編列1億美元協助台灣強化嚇阻力，維持台海和平穩定。



邱國正表示，美國還在編列中，有些法案對我們有利，“但是後面有什麼變數”，我們也沒辦法做決定，我們會密切注意。



根據美國國務院的新聞稿，2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署（USAID）擴大與國際夥伴的合作，深化關係。在台灣方面，國務院請求編列1億美元（約新台幣31億4000萬元），持續投資於增強台灣安全的計劃，其中也包括透過“外國軍事融資”（Foreign Military Financing，FMF）方式，向台灣提供軍援的方案，加強台灣的嚇阻能力，維持台灣海峽的和平與穩定。