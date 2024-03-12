台海局勢真相？邱太三：兩岸關係應戒慎恐懼

台“行政院長”陳建仁和陸委會主委邱太三（左）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）台“國安局長”蔡明彥昨日表示，無情資顯示台海局勢升高。不過陸委會主委邱太三12日表示，蔡明彥是綜合所有情勢做的報告，但是我們要戒慎恐懼。



“行政院長”陳建仁今日率“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨“立委”李彥秀表示，兩岸問題整個院裡面不同調，到底要人民安心還是緊張？實在很奇怪，“國防部長”邱國正說他睡不好，然後“國安局長”蔡明彥要大家安心，說台海局勢沒有升高。“國防部長”與“國安局長”對台灣來說一個是臂膀，一個是耳目，但是兩個人卻各自表述，到底應該放鬆還是緊張，人民應該相信誰？



李彥秀問陳建仁，上次參加“國安”高層會議是何時？陳建仁說，上周三，有“國安”的早餐會報。邱太三表示，陸委會每個星期都有相關會議在進行，包括彙整了“國防”、“國安”、兩岸、外交等等。



李彥秀指出，外界都在說，蔡英文對現在這些事情好像神隱少女，都沒講半句話。



陳建仁說，沒有當神隱少女。



李彥秀表示，美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）發表評論，指台灣是全世界最危險的地方，而且現在變得更危險一事。



陳建仁表示，那是他個人的看法。



邱太三表示，蔡明彥是綜合所有情勢做的報告，但是我們要戒慎恐懼。