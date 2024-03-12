2023年全國國土綠化面積超800萬公頃

市民在德州市長河公園跑步。（來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，在我國第46個植樹節到來之際，全國綠化委員會辦公室12日發布《2023年中國國土綠化狀況公報》顯示，全國全年完成造林399.8萬公頃、種草改良437.9萬公頃，國土綠化面積超800萬公頃。此外，還治理沙化石漠化土地190.5萬公頃。



公報顯示，2023年，全民義務植樹深入推進，線上線下活動蓬勃開展。各級領導幹部帶頭履“植”，中央和國家機關幹部職工累計8.3萬人次參與植樹活動。持續推進“互聯網＋全民義務植樹”，全年上線發布各類盡責活動2.4萬多個，建成“互聯網＋全民義務植樹”基地1500多個，初步實現全年盡責、多樣盡責、方便盡責。



一年來，國土綠化行動扎實開展，三北工程攻堅戰全面啟動。新增水土流失治理面積6.3萬平方公里，建設生態清潔小流域505條。有效保護1.72億公頃天然林資源，完成森林撫育任務105.9萬公頃。截至2023年底，三北工程三大標誌性戰役區開工項目22個，完成造林種草122.3萬公頃，攻堅戰實現良好開局。



城鄉綠化美化協調推進，生態美百姓富協同發展。全國新建和改造提升城市綠地3.4萬公頃，開工建設“口袋公園”4128個，建設綠道5325公里。鼓勵農村“四旁”植樹和場院綠化，村莊綠化覆蓋率達32.01%。開展濕地保護法執法檢查。新增18處國際重要濕地和29處國家重要濕地。



公報還顯示，2023年，林草產業健康發展，全國林草產業總產值達9.28萬億元，同比增長2.3%。全國生態旅遊遊客量達25.31億人次。實現以經濟林為主的森林食物產量2.26億噸，其中，油茶、核桃、油橄欖等木本油料950.1萬噸。



（來源：新華網）