台海情勢各說各話　邱國正：軍人做最壞打算

台“國防部長”邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）被問到“國安局長”蔡明彥稱兩岸情勢沒有一觸即發危險狀況是否打臉你？台“國防部長”邱國正今天受訪說，術業有專攻，軍方這方面很單純，就是軍事立場，軍人判斷敵情就是料敵從寬，做最壞打算，往這方面打算。這不是悲觀是軍人思考模式，你說沒有什麼，但是軍方不能這樣講。



他強調，這不是要別苗頭，不是你說的對，他說的不對，一個是軍事考量不要說誰打臉誰，他打臉我。各個部會都運作順暢和諧，我們工作都有關聯都服務過，不會挑明說誰講的對，誰講的不對，沒有這種心態。



媒體也詢問睡得比較好了嗎？他笑說，我嗎？這個議題因年齡大了個人習慣，但是他在這方面確實考慮很多，也沒講憂心忡忡。但軍人克盡職責，軍人有關做最壞的打算，不能樂觀說沒什麼，很多媒體發布說請民眾放心這個話要拿掉。民眾放心不放心他不知道，“但我要求我們安心了沒有？克盡職責了沒有？狀況掌握了沒有？”做好了這一點，民眾安不安心就會有通盤考量。



至於有退將栗正傑提及，有大陸漁船進入新竹苗栗外海6海里，因為接近新竹機場是幻象所在位置，邱國正表示，專業人員有專業立場，軍方基地不是這樣敞開給人家看，問題研討各有專業，也各有立場。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針及施政報告。