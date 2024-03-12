維持民眾黨聲量　南投黨辦辦音樂節吸年輕人

民眾黨南投縣黨部主委簡千翔宣傳嘻哈音樂節活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月12日電（記者 方敬為）台灣民眾黨南投縣黨部將在3月16日於縣內舉辦第一場Hip Hop主題音樂節“嘻風南投吹”，今天舉辦宣傳記者會，黨部主委簡千翔介紹活動節目及表演陣容，簡千翔當天也將登台演出，誠意十足。簡千翔表示，南投過去沒有相關主題的展演活動，在地年輕人只能往外縣市跑，民眾黨呼應年輕人的心聲，在南投也能很新潮。



民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔12日在南投縣議會召開“嘻風南投吹”音樂節宣傳記者會，邀請活動音樂總監、嘻哈歌手“MING99”沈銘盛，揭開表演陣容，將有17組台灣知名嘻哈歌手團體輪番上陣，簡千翔也組成一支樂團，屆時將登台高歌，與樂迷同歡。



簡千翔表示，南投縣過去沒有辦過Hip Hop主題音樂節，在地年輕人只能往台中甚至台北、高雄跑，南投縣有人口結構老化的問題，民眾黨傾聽年輕人的心聲，舉辦年輕人喜愛的音樂節活動，希望能讓南投子弟留在家鄉，就能夠體驗多元主題的藝文活動，歡迎大家16日一同到南投縣國際會展中心感受嘻哈音樂的魅力。



簡千翔現場並與MING99一同表演《Baby don’t cry》、《自由》等曲目，獲得滿堂彩。簡千翔向中評社表示，民眾黨2024大選在中台灣的得票表現不錯，要維持民眾黨的聲量及支持度，選後必要要繼續深入接觸各年齡層的群眾，透過舉辦藝文活動拉近與民眾的距離，是爭取並擴大支持光譜的方式之一。