藍總召傅崐萁表態不選新北市長、國民黨主席

花蓮縣光豐地區農會舉行“2024漫遊箭筍趣”記者會，國民黨團總召傅崐萁在現場示範炒竹筍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，他不會參選2026年新北市長，也不會參選2025年國民黨主席改選。



傅崐萁現為花蓮縣“立委”，2024“立法院”新會期開議，傅崐萁大動作爭取國民黨“立法院”黨團總召職務，外界好奇是否在為下一步鋪路？輿論一度謠傳傅崐萁可能投入2026新北市長選舉，甚至是國民黨主席選舉。



花蓮縣光豐地區農會今日在“立法院”內廣場舉行“2024漫遊箭筍趣”記者會，行銷花蓮產的箭筍，傅崐萁親自出席推廣箭筍，並穿上圍裙下廚炒了一盤箭筍給媒體品嚐，過程架勢十足，廚藝相當到位。



其餘與會成員包括國民黨“立委”許宇甄、陳玉珍、鄭正鈐。



傅崐萁於會後接受媒體提問。



是不是有可能選2026新北市長？



傅崐萁表示，今天他要擔綱的重責大任就是造福鄉親，他不會去參選新北市長，也不會參選國民黨主席，他就是做好“立法院”該做的工作，與我們同仁一起為台灣鄉親打拚，更希望創造台灣可以幸福繁榮，兩岸能夠和平，地方建設能夠均衡發展，這就是我們的使命。



傅崐萁指出，其他這麼多好朋友一直對他有期待，幫他找工作，他在這裡報告，他會做好現在該做的工作，強力監督政府。