綠推陸配入籍需棄陸公民權　陳玉珍嗆別違憲

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）民進黨“立委”黃捷提案，大陸籍配偶入籍需宣誓放棄大陸地區公民資格並效忠台灣。對此，中國國民黨“立委”陳玉珍表示，黃捷身為“立法委員”，居然連基本的“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例都不瞭解，連基本道理都不懂，任何人要提修法之前，一定不要做違憲之舉。



黃捷提出“兩岸人民關係條例第十七條及第十七條之二修正條文草案”，新增“入籍宣誓”，誓詞內容為，“本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵“憲法”及法律，善盡公民義務。”提案內容要求，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送“內政部”存查。



花蓮縣光豐地區農會今日在“立法院”內廣場舉行“2024漫遊箭筍趣”記者會，行銷花蓮產的箭筍。陳玉珍到場支持，並於會後受訪。



陳玉珍表示，我很遺憾黃捷身為“立法委員”，居然連基本的“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例都不瞭解，黃還是內政委員會的委員，她應該先去讀一下兩岸人民關係條例，裡面明白規定，“中華民國”分成台灣地區與大陸地區，依照我們目前的“憲法”，大陸地區是非台灣地區的部分，所以任何人要提出修法之前，一定不要做違憲之舉。



陳玉珍指出，民進黨團總召柯建銘一直說國民黨“立委”毀憲亂政，他們自己委員提出來的修法，連基本的道理都不懂，建議黃捷還是回去讀一讀“憲法”與兩岸人民關係條例再來提案修法，才不會貽笑大方。