民進黨吸年輕票　優先法案將推青年基本法　

吳思瑤（右）提到優先法案是力推青年基本法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨今年大選流失不少青年票，最近積極拉近與青年的距離，希望爭取年輕人回流支持，還預計推出多功能黨證。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴清德確實非常強調要作為最懂青年的政黨，作為最照顧青年的政府。因此各個部會的政務推動，要灌入青年主流化概念。



近來民進黨推動“青年入黨計劃”預備改善線上入黨流程、設計新的“多功能黨證”，各部門也以“青年議題主流化”編列預算、加強執行青年工作及辦理實體活動，陸空戰並行持續搶攻年輕支持者。



吳思瑤表示，我們提出優先法案包括青年基本法立法，希望在組織面、法律面、制度面等建立可長可久的進步環境。黨務部分對於青年事務召開工作坊、青年論壇等，展開雙臂歡迎青年。



吳思瑤表示，未來多功能黨證部分是黨中央發想、構思中，經過論壇討論，希望導入青年革新、創意政治等投入方式，值得大家期待。



民進黨為了爭取年輕選票，民進黨青年部3月起展開“週二熬民主”沙龍聚會，每個月第二、第四個週二晚上，邀請青年黨公職及各領域青年行動者導讀、與談，並同步開放線上參與，首波與談人為太陽花世代的前黨副秘書長林飛帆、新科“立委”吳沛憶；在選戰時積極輔選打響知名度的的民進黨“國務青計劃”，也啟動公開招募，持續培育青年政治工作者。

