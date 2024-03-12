黃國昌問賴皮寮何時拆？綠：此違建非彼違建

綠委吳思瑤與鍾佳濱。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民眾黨“立委”黃國昌的汐止老家，去年7月被踢爆違建、侵占公有地，目前開始拆除，更批賴清德的萬里老家何時要拆。民進黨親賴“立委”吳思瑤今天表示，此違建非彼違建，請法律專家黃國昌搞清楚法規，自己家是真違建，就依法拆除、乾淨利落，不要東扯西扯。



黃國昌說，他今年2月26日收到新北市政府核准拆除，3月1日工人進廠清理雜物，3月31日應該雜物可以清運完成。他更批，賴清德萬里賴皮寮什麼時候要拆？可以賴著不拆嗎？



民進黨“立法院”黨團今天召開輿情回應記者會，親賴的“立委”鍾佳濱指出，黃國昌在司法及法制委員會有特特法律見解。昨天也在其他委員會有類似指責，對“中選會”質疑賴清德現在礦區萬里房屋沒有財產申報。但黃對於賴老家沒有認知的法律見解，首先是，賴老家未有建物登記的建物，不等於違建，沒有建照、沒有使用執照，但是跟違建不同是在建築法之前，就存在的建物。



鍾佳濱強調，沒有辦法取得建物登記，那在台灣就不是財產，不能進行財產申報。但是黃國昌房子是有稅籍的違建，是否屬於公職人員登記財產登記範疇？那算是公職人員財產申報範圍嗎？先搞清楚自己違建是否有依法進行財產申報，不要一直對賴清德老家攻擊，賴老家是既有建築跟違建不同。