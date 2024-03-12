航空器進台領空　邱國正指軍方會走這些程序

台防長邱國正接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）台“國防部”更改“第一擊”定義，只要航空器材或海航實體逾越規範、界線，就會將對方舉措當成發起的第一擊的訊號，台方有權反制。對此，台“國防部長”邱國正今日表示，只要航空實體到我們領空，就是我們的權責，但程序會走完，包括打訊號彈、警告、辨識、確認以及喊話。



“行政院長”陳建仁今日率“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



中國國民黨“立委”吳宗憲質詢時問，這幾種狀況哪一個符合“第一擊”？包括A，中國大陸“海上民兵”漁船進入到台經濟海域、B，無法辨別的無人飛機飛入台領空、C，中國大陸的高空氣球飄入台領空、D，中國大陸飛機飛入台防空識別區。



邱國正表示，他沒有講這些符合，第一擊的改變不是因為這些狀況才改變，他在2022年有些狀況出來後就已經調整了，因為戰備規定是“國防部”權責，所以他就調了。



邱國正指出，原本要大陸開槍開砲才叫第一擊，可是金門事件、無人機進入後，大家認為“國防部”好像毫無作為，他是在扛責任，為了避免這種事情再發生所以就改了，只要航空實體到我們領空，就是我們的權責。



邱國正指出，可是我們程序會走完，我們要打訊號彈，要警告，要辨識，要確認，要喊話。



吳宗憲指出，自己第一線的朋友都搞不清楚“第一擊”是什麼，他們也很擔心做了什麼行為後被當成罪犯，那到底他們的作為是否符合武裝衝突法的規範，他們都搞不清楚。



對此邱國正沒有回覆。



吳宗憲出身法界，曾任檢察官約20年，原為新北市政府法制局長，2024成為國民黨不分區“立委”，被視為新北市長侯友宜人馬。