民眾黨簡千翔：民進黨沒必要帶頭歧視陸配

台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月12日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院”黨團日前提案縮短在台陸籍配偶取得身分證的年限，遭民進黨團反對，並提案加以設限。台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔接受中評社訪問表示，民眾黨也認同陸配取得身分證的年限應比照其他外籍配偶，不應差別待遇。台灣是包容多元族群的島嶼，民進黨自詡為民主進步、兼容並蓄的政黨，卻對陸配刻意設限，帶頭歧視，大可不必。



國民黨“立院”黨團日前提案修法，陸配取得身分證比照外配從6年縮短至4年，民眾黨“立法院”黨團正面呼應，也將聚焦相關議題，提案修法。民進黨方面則表態反對，綠委黃捷並提案陸配入台灣籍需放棄中國大陸公民權。



民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔12日出席“嘻風南投吹”音樂節宣傳記者會，針對在台陸配取得身分證的年限議題受訪表示，陸籍配偶嫁居台灣，沒道理取得身分證的年限要比其他外籍配偶長，這有差別待遇的問題，民眾黨過去就曾關切過相關議題，黨主席柯文哲在競選大選時就提出陸配入籍應縮短至4年相關政見。



簡千翔說，因此，民眾黨的立場也認同在台陸籍配偶取得身分證的年限理當縮短，一視同仁，台灣是一座包容多元族群的島嶼，民進黨經常自詡為民主進步，且強調多元性的政黨，但面對陸配入籍的議題，反而刻意設限，不免貽笑大方。

