苗栗白沙屯媽祖進香　17萬人報名破紀錄

中評社苗栗3月12日電（記者 盧誠輝）台灣年度宗教盛事苗栗白沙屯媽祖進香活動將在3月18日凌晨登轎出發，今日廟方舉辦宣傳記者會表示，報名人數已超過17萬人。無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，縣府將全力協助交通疏導等各項配套措施。白沙屯拱天宮主委洪文華則期許這次進香活動能平安、圓滿、成功。



苗栗白沙屯拱天宮今日舉辦媽祖進香活動宣傳記者會，包括鍾東錦、洪文華、通霄鎮長張可欣與通霄鎮民代表會主席徐淑雲等人都到場共襄盛舉。白沙屯媽祖徒步進香將於3月18日凌晨00點35分登轎出發，預計3月26日到達雲林北港朝天宮，3月26日回宮，全程約4百多公里，為期9天8夜，每年都吸引眾多民眾前來參與。



鍾東錦表示，今年有超過17萬人報名進香讓他非常感動，白沙屯媽祖進香活動，早年只是通霄鎮的大事，後來變成整個苗栗縣的大事，現在則是全台灣每年最重要的民俗活動，縣府也會全力配合白沙屯媽祖進香活動，做好各式交通疏導與協助工作。



洪文華指出，白沙屯媽祖去年才剛歡度160周年慶，也破天荒邀請全台2千多尊媽祖神像到拱天宮齊聚一堂，今年報名進香人數比去年成長約6成，希望這次9天8夜的進香活動，能平安圓滿成功。



苗栗縣通鄉鎮公所表示，白沙屯媽祖進香活動今年共規劃三大舞台活動，邀請全台各地的信眾一同前來苗栗通霄參與百年宗教民俗盛事，用不同的方式與白沙屯獨特的進香文化產生心意共振，感受最純粹、質朴的信仰文化本質，將白沙屯媽祖的魅力延。