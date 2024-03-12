綠委爭取設打擊認知作戰中心　邱國正贊同

台防長邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”沈伯洋今天質詢聚焦在認知作戰，他並希望未來推動成立跨部會“卓越中心”打擊認知作戰。“國防部長”邱國正表示，這個想法絕對是對的，國家有關於資安應變應設跨部會，雖有主辦單位，“國防部”是當中一員，但是“國防部”有很多團隊是支撐相關的工作推動。



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沈伯洋今天在院會質詢“國防部長”邱國正，詢及如何認定認知作戰，如何界定在地協力者？邱國正對此表示，任何訊息、言論對我們不利，對對方有利，“初步就認為是在地協力者”。至於到底是或不是，檢調單位後續去調查。



對於如何定義與界定認知作戰？邱國正說，錯假訊息是最明顯的，發起原因就是為了打擊軍民士氣，認知作戰的時機點會選擇，像是最近有什麼議題，會趁機擴大，視當時狀況，“無聲無息加進來，讓大家認為是普遍現象，一點一滴進入到軍民心裡”。



至於如何界定誰是“在地協力者”？邱國正說，有任何訊息對我們不利，對對方有利，“初步就認為是在地協力者”，至於到底是或不是，檢調單位都會去查，他也坦言認定困難，“任何人要做這事，臉上不會貼標籤”，他們會看認知作戰時機，看環境有動態加進去，不知不覺中了圈套。



沈伯洋說，有些在地協力者會說是言論自由，且某些放大中國言論的，還是我們自己的“立委”。邱國正也說，要訂標準很困難，國軍都是忠貞愛國，在軍中要一條一條列出來，軍方可以列出來，但是針對民間要怎麼列出來？真沒辦法，只能從發出來的訊息來判斷，還要看檢調偵查、後續發展，有違背常理的反應，就可以判定他是在地協力者。



沈伯洋還建議，用光譜來分辨那些是比較接近認知作戰的範圍，可列出標準。邱國正說，除了很難判定以外，我們會透過“調查局”、“軍情局”、“國安局”，以及有負責資通電的單位，把收穫到的狀況都做分門別類比較，分析出來結果，可以找出一致性可以先認定的，“國防部”以後歸類這類可以篤定的，可以立刻做反制，會持續朝這方向做。

