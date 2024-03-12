藍委抗議蔡政府漲電費　批選錯的人走貴的路

針對政府將漲電價，國民黨“立院”黨團召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月12日電（記者 俞敦平）國民黨團12日上午召開記者會，表達對民進黨政府在實質薪資倒退又物價飆漲的時候還將要大幅調漲電價的不滿。出席的委員們也痛批民進黨政府在物價年增率超過3%、實質薪資負成長的情況下，仍計劃在4月份調漲電價，這將對民眾生活造成更大壓力。



國民黨團於12日上午於“立法院”召開“2月物價年增率破3%！實質總薪資負成長！4月政府還想漲電價？”記者會。國民黨“立委”洪孟楷、羅智強、葉元之、鄭正鈐、張嘉郡、羅廷瑋出席一同表達了對調漲電價的不滿。他們改編了賴清德於2024大選所用的競選口號，喊出＂選錯的人，走貴的路＂抗議電費的調漲。



洪孟楷指出，物價上漲和薪資停滯已成為全民共識，並批評民進黨政府對於連續三年的物價上漲和薪資不增長視而不見。他強調，政府應該聽取人民的聲音，並考慮到各領域的用電狀況，而不是一視同仁地調漲電價。



鄭正鈐則提到，實質薪資的負成長和物價指數的上升，尤其是食物類的漲幅，已經讓民眾感受到壓力。他以雞蛋價格的上漲為例，說明了物價上漲對日常生活的影響。



羅智強質疑民進黨政府的政策，並呼籲賴清德對於電價上漲的政策表態。他擔心這些政策將對民眾造成更大的負擔。



張嘉郡關注農漁民的生計，呼籲政府不應該調漲農業和漁業用電價格，因為這將對他們的生活造成嚴重影響。



羅廷瑋則批評蔡政府在推動綠電政策時，忽視了民眾的經濟壓力，並要求政府在調整電價時應該更加謹慎。



葉元之反映選區民眾的心聲，提到生活成本的上升對民眾造成的壓力，他指出物價的上漲影響層面很廣是會影響到各層級的產業，他舉例他選區的民眾就告訴他說旅遊寧可去日本玩也不願意考慮國旅，因為日本相對便宜。他也提到，解除掛號費門檻是無治標不治本的策略，應該要健保點數應該逐步提升至1比1，以真正解決醫療診所的財務問題，而不是僅僅調漲掛號費。



洪孟楷最後總結，呼籲政府全面檢討用電成本和相關支出，並要求在電價調整前，考慮農漁用電和教育相關用電的特殊情況。他警告說，全面性的價格上漲將對民眾造成極大壓力，並呼籲蔡政府不要因為政治考量而草率行事。