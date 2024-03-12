高房價壓垮年輕人　民眾黨推修法提高空屋稅

左起民眾黨“立委”黃珊珊、黃國昌及吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）台灣高房價壓垮年輕人，民眾黨“立委”黃國長、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷推動空屋稅率調整修法，持有非自用住宅超過3房以上者，不做出租使用，以台北市大安區空屋為例，一年可能要繳稅新台幣15萬元。



黃珊珊指出，台灣空屋率估計約13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，民眾黨團提出《促進全國住宅使用特別稅條例草案》，課徵對象為非自住住家用房屋超過3房以上者，而出租、勞工或學生宿舍、進行都更與危老等予以免徵。稅率部分，基礎稅率25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%為止。



民間團體OURs都市改革組織秘書長彭揚凱肯定此修法，並向民進黨喊話，空屋囤房稅已經被延宕5年，去年大選期間推出囤房稅2.0，目的只是堵住來自年輕人的批評，實際上卻效果甚微。他也呼籲，中國國民黨在大選期間承諾推動空屋稅，那就趕快動起來，或跟民眾黨團合作，及早讓《促進全國住宅使用特別稅條例》通過。



台灣民眾黨“立法院”黨團12日召開“挺我們的居住正義＆堅守財政紀律”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”麥玉珍、張啟楷、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台北商業大學財稅系教授黃耀輝等人出席。



黃珊珊表示，台灣面對低薪、高房價，據“內政部”地政司統計，全台住宅價格指數自2016年第2季的100.76，漲到2023年第三季的133.18，薪資漲幅根本趕不上房價成長幅度，“蔡政府的居住正義，就是讓人民更難買、更晚買”，全台房價所得比從2016年第2季的8.97倍成長到2023年第3季的9.86倍，都會區房價所得比更高達15倍，首購族年齡一直在增加。

