加勒比共同體呼籲國際社會幫助海地人民

中評社北京3月12日電／據新華社報導，加勒比共同體主席、圭亞那總統阿里11日在牙買加首都金斯敦表示，海地安全局勢近期急劇惡化，已經處於“災難邊緣”，國際社會必須盡快採取行動幫助海地人民。



加勒比共同體11日在金斯敦舉行緊急會議，與相關國家代表共同討論海地局勢，尋求盡快恢復海地安全秩序並向當地居民提供緊急人道主義援助。



阿里在會後舉行的新聞發布會上說，加勒比共同體和相關國家領導人從海地人民利益出發，在會議中就援助海地達成重要共識。他相信，海地最終將找到恢復繁榮穩定的方法。



國際移民組織日前發布公告說，武裝組織活動導致海地安全局勢惡化，海地全國有超過36萬人流離失所，其中一半以上是兒童。



2021年7月7日，海地時任總統若弗內爾·莫伊茲遇刺身亡，留下權力真空，黑幫勢力越發猖獗，犯罪激增。海地原定於今年2月7日前舉行大選，但未能如期舉行，引發社會不滿。



今年2月29日起，海地多個黑幫組織襲擊首都太子港的警察局、警察學院、國際機場等公共設施，要求海地總理亨利下台。海地政府3月7日發布公報，宣布將太子港所在西部省實施的緊急狀態延長至4月3日，同時執法機關將繼續採取宵禁措施，以恢復當地安全秩序。



（來源：新華網）