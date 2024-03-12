全方位維修　主動瞭解住戶需要

中評社北京3月12日電／據大公報報導，房屋署自2006年起推出全方位維修計劃，主動為樓齡超過10年的公屋單位提供勘察及安排維修服務，回應住戶需求。房屋署總屋宇保養測量師許再華指出該計劃是公屋住客沒有主動向房署提出維修時，署方已定期到訪單位堪察，包括房署提供的設施：“我哋口訣係天牆地窗，渠水門閘、電訊保氣”，許再華表示房署先給住客發出通告，以挨家挨戶到訪形式，完成勘察時也會教育住客，日常的保養和維修知識。



近年計劃更推展至“日常家居維修服務”，簡化維修手續，方便居民申請。“我第一次知這服務，從前不知道，我有一點家居問題，我可以告訴辦事處，維修計劃真的很好，我非常滿意。”住戶Yansir讚賞房署的上門勘察及維修服務。最近房署用人工智能機械人進行宣傳，現在推出這機械人，同事會向長者住戶介紹維修計劃，進行推廣，既可提參與度，亦可令日後上門勘察維修的安排更暢順。這個計劃的認知度和入屋率近日已超過九成。



除了主動進行全方位維修計劃，房屋署更把計伸延到日常家居維修服務，住戶只要有維修需要，可隨時向房署提出，房署按指引盡快處理。房屋署高級屋宇保養測量師萬匯一指出每年約有60萬張維護訂單要處理，平均每天要處理1600張訂單，他表示不論是全方位維修計劃或日常家居維修服務，都是希望改善居民的生活環境，從而讓他們在安全的環境下生活，獲得幸福感。



（來源：大公網）