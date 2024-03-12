搭建國際貿易平台　助力中醫藥走出去

中評社香港3月12日電／據大公報報導，香港作為國際大都市，一直是連接內地與世界各地的重要橋梁和窗口。全國政協常委、本身是註冊西醫的高永文認為，香港不僅在藥材和臨床方面有與世界接軌的國際標準，更是一個全世界最自由的貿易港，在離岸貿易、金融結算、法律咨詢等方面構建起非常好的網絡。香港應積極與內地開展合作，搭建中醫中藥材的國際貿易平台，制定全世界通用的統一標準，發揮貿易信用平台角色，助力中醫藥走向國際。



有學者建議通過強化香港及內地中藥品牌，拉動東盟市場，為爭取中藥走向世界創造利好條件。此外，港商與美國藥典委員會共商中藥標準，並將之納入《美國藥典》，有助加快被國際社會認可，成為爭取話語權的途徑之一。／大公報記者 盛德文 黃山（文）



任由碎片式發展 將窒礙傳承



全國政協常委高永文形容，中醫藥發展正面臨內憂外患，若不正視問題，不但中藥產業鏈的高增值部分遭外國剝奪，更會影響中醫藥的傳承及發展。中醫藥在國際愈來愈受歡迎，但外國所謂的發展中醫藥流於片面，往往只選取自己感興趣的部分發展，例如針灸師、草本藥等，並不完整，“我們不能靠碎片式發展傳承中醫藥，任由他們這樣發展，這對日後中醫藥發展造成窒礙。”



除了加強和內地合作，探索落實“研發在港澳、產業化在內地、市場向海外”的中醫藥發展合作創新模式，高永認為中醫藥要國際化，貿易環節尤其重要。為此，全國政協副主席梁振英在去年牽頭成立了中醫藥全產業鏈香港中心，推動中醫藥貿易平台建設。



高永文表示，平台會把握好標準，包括安全、質量標準等，利用香港在國際貿易的優勢，提供專題配套服務，例如會計、法律、保險等，若香港能做大做強中醫藥貿易平台，不但有助中醫藥走向國際，更有助提升話語權，建立國際標準，“現在國際上沒有通用的中藥標準，也沒有人敢說‘我的標準是對、你的標準是錯’，標準是市場做出來的，若市場都承認，我們的標準就會變成國際標準。”

