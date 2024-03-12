加強三地深度融合　建“大灣區自貿區”

中評社香港3月12日電／據大公報報導，全國政協常委林建岳認為，為加強粵港澳大灣區深度融合，我們需要推動將廣東自貿試驗區高水平開放政策適用範圍，由廣東拓寬至粵港澳三地，建立“大灣區自貿合作區”，通過自貿合作區的運作模式，推動廣東在貿易、投資、規則等領域全面對接港澳，進一步消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。



港區全國政協委員林龍安建議建立“絲路電商”區域協同創建機制、實行先行先試“絲路電商”開放舉措、實施“絲路電商”產業提升工程、打造“絲路電商”合作交流平台與構建“絲路電商”國際服務體系；香港作為國家內聯外系的樞紐城市、聯結東西方文明的國際化大都市，順應藝術品金融化的趨勢，抓住機遇，建設一個國際級的藝術品交易中心。



降低聯營律師事務所門檻



港區全國政協委員彭韵僖指出，自從2014年9月試行合夥聯營模式以來，香港與內地律師事務所合夥聯營的律師事務所衹有19家，增長非常緩慢。事實上，香港律師不乏有意在內地成立合夥聯營律師行，惟合計資本不得少於500萬元及港方出資占比率不得高於49%的要求，都令人卻步。她建議降低聯營各方的出資額至不少於人民幣250萬元，並取消出資比例限制，由各方協商確定。



（來源：大公網）