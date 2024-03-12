新黨開記者會挺陸配　與台派人士隔街互嗆

新黨召開“藍白拖鞋打臉綠委 聲援陸配身分取得6改4”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月12日電（記者 俞敦平）新黨原定12日上午於中央聯合辦公大樓北棟大門口舉行記者會，但由於怕與對街的反對此法案的台派人士衝突，地點改至約30公尺遠的南棟大門口。新黨這次的訴求為力挺陸配取得台灣身分證的時間從六年縮短為四年的修法，會中新黨副發言人游智彬也代表新黨遞交陳情書，中國國民黨“立法院”黨團由“立委”徐巧芯代為接受，而陸委會也有派一位官員下來代表接受。



新黨12日上午於中央聯合辦公大樓南棟大門口召開“藍白拖鞋打臉綠委 聲援陸配身分取得6改4”記者會，新黨副秘書長王萬邦、新黨副發言人游智彬等人出席並邀請在台灣多年的陸配分享心得。徐巧芯也代表國民黨團前來接受陳情書。



由於這次兩個訴求對立的團體剛好隔著一條街舉行示威抗議記者會，因此自然引來了大量警力的關注，相對人力稀薄的新黨，擁有優勢人力的綠營人士頻頻隔街叫罵，甚至有幾位直接跑到新黨的場子來叫囂，不過因為年事已高很輕易的就被警察給架走。



會中，游智彬指出民進黨的“立委”吳思瑤、黃捷、王定宇和2024不分區“立委”參選人王義川是四大陸配公敵。批評民進黨及其支持者對此議題進行汙名化，認為這是對陸配及兩岸婚姻的詆毀。他強調，兩岸婚姻家庭對於兩岸關係的和平發展至關重要，並指出在台的36萬陸配對台灣社會和經濟的貢獻不可忽視。他也反駁了有關陸配雙親來台可能占用健保資源的說法，解釋現行法令規定必須在台連續居留滿六個月才有資格參加健保，而陸配雙親的探親時間不足以達到這一標準。



會後，游智彬也將準備好的陳情書交給前來的徐巧芯和陸委會代表，接著他們一行人登上附近準備好的掃街車，還特別繞原地迴轉路過了對街的綠營抗議陸配記者會的旁邊，並用大聲公進行叫陣，引來參與抗議陸配的綠營人士對著他比倒讚和一陣噓聲。不過早有預備在一旁待命的警察，也準備好大聲公對他進行警告與驅離，並用優勢警力控制住現場，雙方並沒有爆出進一步的衝突，衹有言語的交鋒。