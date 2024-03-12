媒體再追問第一擊　邱國正：不要沒完沒了

台防長邱國正接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）中國大陸有一項劉五店航道的疏浚工程，有軍事專家表示，有別於過去繞遠路前往台灣海峽，中國大陸在疏浚新航道之後，未來恐怕船隻就會直接穿過小金門跟大膽島之間水域。媒體詢問這是否符合第一擊定義？台“國防部長”邱國正下午再度受訪表示，第一擊他已經講得很清楚，之前有些該要詢問、該去了解、該要去驅離等都要做，不要把這個議題一搞，變得沒完沒了。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針及施政報告。



金門漁船事件導致兩岸情勢緊張，“國防部長”邱國正幾乎成為媒體堵訪主要焦點，早上邱國正進入院會前，媒體堵訪過後。下午質詢前，媒體再度堵訪邱國正。



有關於中國大陸劉五店航道的疏浚工程可能會通過金門大膽島與二膽島中間，是否符合第一擊定義？邱國正說，第一擊他已經講得很清楚，之前有些該要詢問、該去了解、該要去驅離等都要做。不要把議題一搞變得沒完沒了。



媒體追問如果大陸無視我們詢問、驅離該怎麼因應？邱國正說，那就用法，“海巡是海上執法單位”，不要弄得好像不得了，木板經過也在說，沒有這麼嚴重。解讀都是個人想法，民主“國家”每個人發表言論，但是不要過偏了。