賴清德會晤美國學者訪團　未見蕭美琴陪同

傳出蕭美琴目前訪美的消息，賴清德今天會見“美國進步中心”美國學者，未見蕭陪同。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）賴清德今天會見“美國進步中心”（CAP）學者專家訪問團時指出，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，是美國在印太區域重要的安全及經濟夥伴。期盼得到“美國進步中心”及美國國會、政府的支持，共同創造印太區域的安全與繁榮發展，進一步為國際社會貢獻心力。



自從1月13日“賴蕭配”當選之後，賴清德會見美國訪團時，除了之前有一次感冒未出席，蕭美琴幾乎都會陪同。傳出蕭美琴最近訪美，今天賴會見美國學者訪團，蕭也缺席。



訪賓一行包括“美國進步中心”主席達修爾、前美國聯邦眾議員普萊斯及前國防部政策次長傅洛依等，由“外交部次長”陳立國陪同前來“總統府”，“國安會”副秘書長徐斯儉也在座。



賴清德致詞時首先歡迎達修爾(Thomas A. Daschle)主席在此關鍵時刻率團來訪，“美國進步中心”專家學者的意見執美國之牛耳，感謝訪賓對台灣長期的支持。他提到，前美國聯邦眾議員普萊斯(David Price)在國會服務期間加入眾議院“國會台灣連線”，多次連署支持台灣的相關法案，讓台灣有機會參與國際社會，他要表達衷心感謝。



賴清德表示，很高興再次見到美國前國防部政策次長傅洛伊(Michèle A. Flournoy)女士，在俄烏情勢緊張之際，她曾參加由拜登總統指派的代表團訪台，十分感謝她當時展現對台灣的支持。



他指出，2024年是全球選舉年，台灣在2個月前完成了一場重大選舉。台灣的民主相當有活力，每次“總統”與“立法委員”選舉都很熱烈，即使面臨中國的“文攻武嚇”，台灣人民仍堅定用手中神聖的選票，決定“國家”的方向，推動台灣在民主的道路上持續往前，並捍衛台灣的民主，盼能和全球民主陣營共同創造世界的繁榮發展。



賴清德認為，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，站在面對中國威脅的第一線，同時也是美國在印太區域重要的安全及經濟夥伴，非常期待得到“美國進步中心”以及美國國會、政府的支持，共創印太區域的安全與繁榮發展。

