徐巧芯爆台灣民主基金會　補助綠營青年活動

藍委徐巧芯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日質詢時爆料，台“外交部”下轄的台灣民主基金會疑似補助民進黨“國務青”活動幫賴清德輔選。對此，“行政院長”陳建仁否認，強調國務青不是輔選團隊，如果要加強監督，徐巧芯可以在今年審預算時附加決議。



台灣民主基金會是由台灣“外交部”主管的財團法人，負責國際交流，董事長依往例由“立法院長”擔任，也就是由韓國瑜出任。



“行政院長”陳建仁今日率“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



徐巧芯詢問，台灣民主基金會執行長是誰任命？新的董事會何時改選？



吳釗燮表示，執行長是由董事長提名，由董事會通過。有關於董事會召開時間，我們正在和即將接任董事長的“立法院長”韓國瑜協商當中。



徐巧芯指出，政黨向台灣民主基金會申請補助，補助有包含選舉活動嗎？補助選舉相關活動合適嗎？2023年民進黨“國務青旗艦營”，向台灣民主基金會核銷新台幣80萬元，賴清德當面力邀民進黨國務青宣示投入輔選、空戰、陸戰。2023年賴清德“青年對話行動”核銷補助100萬元，新聞上就說是在搶年輕選票。



陳建仁表示，青年座談等等，不盡然是輔選，國務青不是輔選團隊，國務青是民進黨年輕人的團隊。



陳建仁指出，如果要加強監督，也許今年預算審查時應該加一些決議讓他們來進行。



吳釗燮表示，台灣民主基金會是獨立運作的單位，今年下半年審核預算的時候，徐巧芯可以提出來。



另外，徐巧芯表示，美媒CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）評論說，台灣是世界上最危險的地方，現在更危險，陳建仁有感覺到更加危險嗎？



陳建仁表示，他最主要的呼籲是希望台灣要提高警覺，美國與其他盟友應該協助台灣的“國防”自衛，我們要能戰才能避戰，備戰才能止戰，往這個方向努力。