中評鏡頭：苗栗白沙屯媽祖來自福建湄洲島

苗栗白沙屯媽祖來自福建湄洲島。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月13日電（記者 盧誠輝）台灣年度宗教盛事苗栗白沙屯媽祖進香活動將在3月18日凌晨登轎出發，今年吸引逾17萬人報名參加，但很多人也許不知道，拱天宮供俸的媽祖神像是來自大陸福建湄洲島，在清朝乾隆年間渡海來台，迄今已超過160年。



白沙屯居民多數先祖是福建泉州同安與惠安移居而來，早年以捕魚維生，卻屢遭海上風浪，為求出海平安，鄉民們商議後決定前往湄洲島恭迎媽祖神尊渡海來台。初期安奉在民宅，成為當地漁民的信仰中心，直到咸豐年間，白沙屯居民一起集資為媽祖神像籌建廟宇，在1863年完工，即為白沙屯拱天宮的現址。



據當地耆老表示，白沙屯媽祖徒步前往北港朝天宮進香早在建廟之前就已開始，迄今已有近2百年歷史，1935年因受台灣中部大地震影響而首次間斷。1930年代末至1940年代初期，又因受日本皇民化政策及大戰戰況吃緊的雙重影響下，僅斷續展開進香活動，並無每年前往北港朝天宮，但從終戰後迄今白沙屯媽祖即年年前往北港朝天宮進香。



白沙屯媽祖進香的最大特色是徒步路線與速度均不固定，進香時間則依循傳統，在每年黃曆12月15日由值年爐主向媽祖筊筶，決定隔年進香日期，起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰，每個時辰均以3聖筊為準，但因點到點之間的休息時間不固定，曾創下在36小時內徒步走完近200公里的紀錄，且因鑾轎上有粉紅色的遮雨布，因此被信徒封為“粉紅超跑”。