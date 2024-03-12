俄央行：1月人民幣在俄外貿結算中份額增加

中評社香港3月12日電／俄羅斯央行網站11日發佈的最新報告顯示，今年1月，人民幣在俄出口和進口結算中所佔份額均有所增加。



新華社報導，報告顯示，今年1月人民幣在俄羅斯出口結算中所佔份額增至40.8%，在進口結算中所佔份額增至38.5%，金額以美元計算分別達132億美元和91億美元。



同時，盧布在俄羅斯出口結算中的份額環比下降3.1個百分點至32.6%，在進口結算中的份額下降0.5個百分點至31.2%。



報告還顯示，今年2月，受中國假期因素影響，人民幣在俄外匯市場交易中所佔份額有所下滑。

