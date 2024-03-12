聯合國秘書長呼籲國際社會全力捍衛婦女權益

中評社北京3月12日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯11日呼籲立即“採取全球行動”，全力捍衛婦女權益。



古特雷斯當天在聯合國婦女地位委員會第68屆會議開幕致辭中表示，隨著針對婦女的暴力行為日益增多、數字性別鴻溝越來越大，“婦女的各項權益正在受到威脅”，一些來之不易的進展出現逆轉。他強調，迫切需要為捍衛婦女權益“採取全球行動”。



古特雷斯說，戰爭對婦女產生重大影響，“由男人發動的戰爭讓婦女和女童蒙受深重苦難”。他說，以色列襲擊加沙地帶造成的死傷中，超過三分之二是婦女和女童。他同時對阿富汗和蘇丹等國家婦女的處境表示關切。古特雷斯敦促衝突各方立即停火，並提供人道主義援助。



古特雷斯指出，在數字技術特別是人工智能領域，“由男性主導的算法可能會將不平等延伸到生活的各個方面”，女性的需求和基本權利可能遭到忽視。他呼籲各界共同努力，“彌合數字性別鴻溝”，確保女性在數字技術領域的各個層級發揮決策作用。



古特雷斯還呼籲國際社會共同努力，消除所有層面的貧困。他說：“讓我們投資婦女和女童，把希望寄托於婦女和女童，並在世界各地為她們爭取和平與尊嚴。”



第78屆聯大主席丹尼斯·弗朗西斯表示，要在多層面採取措施，提供平等獲取資源的途徑，實施促進性別平等的社會保護政策，消除基於性別的歧視，從而為婦女的領導力和決策作用解除限制。



婦女地位委員會第68屆會議11日至22日在紐約聯合國總部舉行，會議的優先主題是“從性別視角來消除貧困並加強機構和籌資，從而加速實現性別平等及所有婦女和女童的賦權”。該委員會每年舉行一屆會議，盤點全球在性別平等方面取得的進展，討論緊迫問題，並就開展改善婦女和女童生活的行動達成共識。



（來源：新華網）