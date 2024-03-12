中方呼籲國際社會緊急推動加沙停火止戰

中評社北京3月12日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽11日在安理會衝突中性暴力問題公開會上發言，呼籲國際社會緊急推動加沙停火止戰。



他說，中方譴責武裝衝突中針對婦女的一切形式的性暴力，主張及時全面調查這種違反國際人道法和人權法的行為，堅決依法懲處施暴者並還受害者以公道和尊嚴。對於受害幸存者，應該給予有針對性的支持，幫助她們早日治愈心靈創傷。



他說，負責衝突中性暴力問題的聯合國秘書長特別代表帕滕女士應邀訪問以色列並走訪被占領的約旦河西岸後發表的報告指出，有合理理由相信在10月7日襲擊事件期間加沙周邊多地發生衝突中的性暴力行為，有明確和令人信服的信息表明部分人質遭到多種形式的性暴力。報告同時表示，在約旦河西岸拘留點關押的巴勒斯坦人遭受過殘酷、非人道和有辱尊嚴的待遇。報告反映的情況令人震驚，受害者的不幸遭遇令人同情。報告還就有關後續行動提出了具體建議。希望有關方面對此予以重視，作出積極回應。



他說，中方同意特別代表的看法，我們所尋求的不是沒有性暴力的戰爭，而是結束戰爭本身。加沙衝突持續5個月，已經對婦女造成難以名狀的傷害。今天是齋月第一天，齋月對穆斯林信眾是一段神聖的日子。中方呼籲國際社會緊急行動起來，加倍付出努力，推動立即實現停火止戰，給加沙民眾保留活下去的希望。中方也呼籲加大外交努力，讓所有被扣押人員能早日得到釋放。



（來源：新華網）