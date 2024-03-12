中方將參加“安全紐帶－2024”聯合演習

中評社北京3月12日電／據國防部消息，根據年度計劃及各方達成的共識，中國、伊朗、俄羅斯三國海軍於3月11日至15日舉行“安全紐帶－2024”聯合演習。該演習位阿曼灣附近組織實施，中方將派出第45批護航編隊導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦臨沂艦和綜合補給艦東平湖艦參演，旨在共同維護地區海上安全。



（來源：國防部網站）