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中方將參加“安全紐帶－2024”聯合演習
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2024-03-12 16:15:02
中評社北京3月12日電／據國防部消息，根據年度計劃及各方達成的共識，中國、伊朗、俄羅斯三國海軍於3月11日至15日舉行“安全紐帶－2024”聯合演習。該演習位阿曼灣附近組織實施，中方將派出第45批護航編隊導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦臨沂艦和綜合補給艦東平湖艦參演，旨在共同維護地區海上安全。
（來源：國防部網站）
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