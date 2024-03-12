藍委陳永康提陸船案法條總整理　陳建仁大讚

藍委陳永康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月12日電（記者 俞敦平)針對“國防”與外交事務的監督與審查，中國國民黨“立委”、前海軍司令陳永康今天在“立法院”質詢中提出了一系列建言。他強調“國家安全”和“國家安全”戰略的重要性。他專業的建議讓備詢的“行政院長”陳建仁頻頻點頭讚許，一旁的“國防部長”邱國正則低頭不停的筆記。陳建仁在回應質詢時，也不因黨派立場的不同，大力讚揚陳永康所提出的建議是宏觀且有益的，他非常感動。



另外，針對近期影響兩岸關係的陸船翻覆案，陳永康就陸船案的相關法源、法案及背景資料，整理出一份完整的圖表，未來可製作成資料庫，供“行政院”各部會做跨部會的協調、解釋並做更新補充，做更清楚的論述，不至於產生部分疏漏或是不周延的地方。



國民黨不分區“立委”陳永康，海軍二級上將（退役）、國際政治學者。駐外武官出身，是海軍少見的“學者型將領”，也是潛艦自造最關鍵的規劃人。熟稔國際外交事務、“國防”採購、戰力評估、建軍規劃及軍事教育。曾任“國防部”副部長、海軍司令、海軍168艦隊艦隊長、“國防大學”校長、副參謀總長、“總統府”戰略顧問等職。



陳永康以2月14日的金門發生的海巡船執法時碰撞陸籍漁船引起翻覆並導致兩位漁民不幸犧牲的事件為例。他建議，為了提高法律引用的準確性和相關部門之間的協調，應該要建立了一個包含所有引用法案和背景資料的資料庫。這有助於避免在跨部會協調和解釋時產生疏漏或誤解。他指出，根據《“國家安全”法》第25條，海岸管制區的規定相當複雜，涉及多個部門的協作和資料整合。



接著陳永康表達了海圖的校正和應用的重要性，他指出目前由海軍大氣海洋局負責校正，並由“內政部”管制商船和漁船的運用。電子海圖的精準度和統一校準是未來需要重點解決的問題。



緊接著，陳永康又闡述了法條與法源的問題，以及如何更新和修正現有法律，以確保法律的準確性和一致性，並支持第一線部隊的執法工作。他強調了跨部會之間的協調和資料共享的重要性，以及對於法律解釋和應用的清晰度。這將有助於保障“國家”的權益並確保法律的正確執行。